На Ямале в поселке Коротчаево введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения

На Ямале в пос. Коротчаево введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения

В поселке Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения (КОС). Проект реализован при участии ПАО «Транснефть».

В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации г. Нового Уренгоя А.В. Воронов, заместитель генерального директора АО «Транснефть – Сибирь» С.И. Сметанюк, начальник Уренгойского управления магистральных нефтепроводов М.С. Белкин, представители строительных компаний, а также жители поселка Коротчаево.

Строительство КОС осуществлялось за счет средств, аккумулированных шестисторонним соглашением о взаимодействии между ПАО «Транснефть», полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, а также АО «Корпорация Развития» от 2010 года.

Возведение инфраструктурного объекта началось в 2017 году. Объем финансирования составил 510 млн. рублей. В рамках проекта построены цеха биологической и механической очистки, цех механического обезвоживания осадков, внешние и внутриплощадочные сети, регулирующие резервуары.

На Ямале в пос. Коротчаево введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения

Новые КОС рассчитаны на прием 2,5 тыс. куб. метров бытовых стоков в сутки. При биологической очистке используется новая отечественная технология очищения стоков с помощью 19 видов бактерий, которая не требует содержания реагентного хозяйства. Полное обеззараживание сточных вод производится с помощью ультрафильтрационных мембран, которые очищают воду как от химических, так и биологических примесей вплоть до бактерий и вирусов.

Прежние очистные сооружения перестали обеспечивать необходимый уровень очистки. Отсутствие станции очистки стоков достаточной мощности являлось сдерживающим фактором социально-экономического развития поселка Коротчаево. В настоящий момент благодаря участию АО «Транснефть – Сибирь» в развитии г. Нового Уренгоя и пос. Коротчаево, на территории которого расположено несколько производственных подразделения Уренгойского управления магистральных нефтепроводов, проблема очистки сточных вод решена.

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов отметил: «Сегодня мы открываем очень важный, долгожданный и технологически сложный объект. От него зависит дальнейшее развитие района Коротчаево. Наши коммунальщики ждали его долго - менялись технологии и законодательство. Благодарю за поддержку, в том числе, компанию «Транснефть», которая внесла значительный вклад в возведение в районе не только КОС, но и других социальных объектов».