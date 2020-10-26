Установив на телефон неизвестное приложение, новоуренгойка перевела мошенникам более 290 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1979 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им более 294 тысяч рублей.

Было установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он убедил женщину установить систему удаленного доступа к ее мобильному телефону.

Затем, под предлогом удаления вирусов, женщина произвела ряд действий под диктовку злоумышленника, тем самым оформив кредит на 1,5 миллиона рублей. Продолжая выполнять указания, она перевела на счет мошенников более 294 тысяч рублей. После чего банк заблокировал ее карту, а злоумышленники перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Наказание за это - до шести лет лишения свободы.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не производить действия под диктовку неизвестных лиц, не устанавливать на мобильный телефон незнакомые приложения, а при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а звонить сразу в банк.

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