В Ноябрьской больнице приняли на работу нейрохирурга

Фото: Ноябрьская ЦГБ, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьской центральной городской больнице приступил к работе уникальный специалист - нейрохирург Тарасов Олег Николаевич.

Этим невероятно сложным направлением доктор увлекся еще будучи студентом Омской государственной медицинской академии, когда проходил курс детской нейрохирургии.

-Я увидел, как дети восстанавливаются после операций, как меняется их жизнь и меня вдохновили эти результаты. Именно тогда мне предложили продолжить обучение по этому направлению, чему я был очень рад, - рассказал медик.

Сейчас доктор работает в травматологическом отделении, где наиболее часто нуждаются в его помощи. Тяжелые черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника всегда были в руках травматологов, но при большинстве из них человек нередко получает и нейротравму.

На данный момент врач уже успел провести одну экстренную операцию пациенту с тяжелой черепно-мозговой травмой.