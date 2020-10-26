В Салехарде пройдет семинар, посвященный экологическому состоянию региона

Фото: Научный центр изучения Арктики, соцсеть "ВКонтакте"

В Салехарде пройдет семинар «Экологическая безопасность и рациональное природопользование - основа устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации». В мероприятии примут участие специалисты Научного центра изучения Арктики и их авторитетные коллеги из Российской академии наук, ведущих университетов страны и экологических организаций.

На семинаре будут обсуждаться проблемы рекультивации нарушенных земель, снижения негативного влияния окружающей среды на здоровье населения и воздействия климатических изменений на ландшафты Ямала.

Семинар, который организует Научный центр изучения Арктики, пройдет со 2 по 3 декабря. К участию в мероприятии приглашены представители природоохранных структурных органов, общественных экологических организаций, предприятий-природопользователей и учреждений образования округа.

Первый день пройдет в формате лекций, где, помимо экологических проблем округа, будут подняты вопросы состояния особо охраняемых природных территорий, внедрения инновационных технологий в данной сфере, реализации экологического образования и другие.

Во второй день состоится круглый стол, по итогам которого участники разработают предложения по оздоровлению экологической обстановки в регионе, а также обсудят результаты и планы научных исследований в сфере охраны окружающей среды.