Жительница Приуральского района закопала в лесу тело сына, чтобы снять вину со своего сожителя Фото: pixabay.com

Следственный отдел Приуральского района возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений - то есть заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

По данным следствия, 22 августа в районную полицию поступило сообщение о пропаже местного жителя. По информации родственников, он вышел из рыбацкой избы, расположенной на берегу реки Обь в 18 километрах от села Аксарка, намереваясь добраться до дома на попутном катере, после чего перестал выходить на связь.

Прибывшая на место оперативная группа обнаружила в избушке 51-летнюю женщину, являющуюся матерью пропавшего мужчины, и ее сожителя.

В ходе проведения следственных мероприятий выяснились новые подробности. Оказалось, что в ночь с 17 на 18 августа пропавший выпивал вместе с сожителем своей матери. Вскоре между ними произошел конфликт, в момент которого мужчина нанес пасынку не менее 34-х ударов ножом, ставшими причиной смерти.

Наутро в избушку пришла сожительница преступника. Увидев сына без признаков жизни, она вступила в сговор со своим мужчиной, намереваясь скрыть следы произошедшего. Обвиняемая помогла захоронить тело в яме, скрыв его под травой.

После этого заговорщики решили никому не рассказывать о случившемся, а в случае необходимости говорить ложную информацию.

В настоящее время мужчина, подозреваемый в убийстве пасынка, заключен под стражу, а женщина активно сотрудничает со следствием и дает показания.