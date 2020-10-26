В селе Самбург появились площадки для занятия спортом и детских игр

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В селе Самбург Пуровского района завершили реконструкцию двух площадок - детской и спортивной. Кстати, материалы для них доставлялись на барже.

На детской площадке по улице Подгорной, 21 установили современный игровой комплекс с горками, качелью и каруселью. Для снижения травматизма участок застелили безопасным покрытием из резиновой крошки. Несмотря на небольшую площадь в 226 квадратных метров, провести здесь время будет интересно как детям школьного возраста, так и самым юным самбурчанам.

Что касается спортивной площадки, то она расположена в районе дома №1 по улице Подгорной. Участок площадью 144 квадратных метра также застелили травмобезопасным резиновым покрытием, установив на нем уличные тренажеры, которые оказались востребованы не только у детей, но и у старшего поколения.

Кроме того, за текущий год, помимо реконструкции площадок, в селе благоустроили три двора в районе домов № 18 и 19 по улице Набережной, а также дома №1 по улице Подгорной - установили урны, скамейки и светильники.

Все работы были реализованы в рамках проекта «Комфортная городская среда».