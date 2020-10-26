На Ямале развернут еще 125 коек для больных коронавирусом Фото: pixabay.com

На Ямале из развернутых более 1 300 коек для больных коронавирусом, свободно около 7,5 процентов. В связи с этим было принято решение о введении дополнительных меси в медицинских учреждениях. Сегодня, 26 октября, будут готовы 105 коек в Новом Уренгое и 20 коек в обсерваторе Салехарда для граждан с легким течением заболевания.

Также с сегодняшнего дня приостановлена плановая помощь в Губкинском и Ямальском районе. Это необходимо, чтобы разгрузить врачей и мощности больниц. Напоминаем, что накануне в регионе ограничили оказание плановой помощи в крупных городах и Тазовском районе. При этом лечение неотложных состояний, вакцинация и гемодиализ проводятся в полном объеме.

-Режим повышенной готовности действует на Ямале до 1 ноября. Учитывая ситуацию, мы прогнозируем его продление. Большая просьба к ямальцам: внимательно относиться к своему здоровью, при ухудшении самочувствия ограничить контакты и вызвать врача. Кроме того, следите за сообщениями оперштаба региона, чтобы обладать официальной информацией об эпидемиологической ситуации и изменениях режима, - сообщила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.