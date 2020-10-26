Пуровский районный музей принял участие в Европейских днях наследия в России

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Пуровский районный музей принял участие в проекте «Европейские дни наследия в России», организованный Российским научно-исследовательский институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева. Всего заявку на участие подали 272 музея, три их них - на территории Ямала.

Во всех учреждениях проводили экскурсии, выставки, концерты, мастер-классы, презентации, лекции, конкурсы, представления и другие мероприятия. Основными темами стали история, музейные коллекции, реставрация и сохранение памятников, архитектура, традиции и ремесла, театр, танцы, музыка, а также образование как наследие.

Пуровский музей представил онлайн-экскурсию «Уроки Второй мировой войны» на базе выставки «Север в годы Великой Отечественной войны».

Напомним, что каждый год в странах, подписавших Европейскую культурную конвенцию, в том числе и в России, реализуется проект Совета Европы «Европейские дни наследия».

Все страны-участницы проводят дни открытых дверей на объектах культурного наследия, организуют экскурсии и образовательные программы на определенную тему. В этом году мероприятия прошли под девизом «Наследие и Образование».