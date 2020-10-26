Ямалец, ударивший 5-летнего ребенка, выплатит ему 40 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Пуровского района организовала проверку по обращению местной жительницы, относительно причинения телесных повреждений ее несовершеннолетнему сыну.

Было установлено, что инцидент произошел в августе текущего года на одной из детских площадок поселка Уренгой. В момент прогулки пятилетний ребенок заявительницы получил удар по лицу от некоего мужчина. От этого мальчик испытал физическую боль, испуг и моральный стресс. В связи с этим родители несовершеннолетнего обратились с заявлением в полицию и районную прокуратуру, чтобы привлечь нарушителя к ответственности.

В целях защиты прав маленького северянина, прокурор обратился в суд с иском о взыскании морального вреда потерпевшему стоимостью в 40 тысяч рублей.

Суд полностью удовлетворил все требования, обязав злоумышленника выплатить всю сумму.

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