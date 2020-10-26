«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!»: Надымский район присоединился к Всероссийской акции

Фото: Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

Надымский район присоединился к Всероссийской акции - «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!», которая направлена на поддержку здорового образа жизни.

Особая роль здесь, несомненно, отводится отцам, ведь именно глава семьи своим примером сможет привить ребенку интерес к развитию физических и волевых качеств, а также рассказать о пользе здорового образа жизни.

В мероприятии приняло участие семь семейных команд, которым предстояло поэтапно выполнять нормативы ГТО: подтягивание на перекладине, отжимание, рывок гири, прыжок в длину, челночный бег и упражнение на пресс.

По итогам состязаний первое место заняла семья Воробьевых, второе - семья Санду, а третье - семья Галлямовых.

Абсолютными победителями в личном зачете среди девочек стала Санду Роксана, а среди мальчиков - Пахомов Михаил.

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