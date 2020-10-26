Главную елку Салехарда установят на площади у «Геолога»

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

Салехард продолжает готовиться к Новому году. Некоторое время назад Алексей Титовский уже рассказывал на своей странице в «Instagram» о том, как планируется украсить улицу Ленина. Теперь он поделился дальнейшими планами.

-К световым конструкциям добавим фигуры мамонтов. Уверен, получится очень красивая площадка, которая привлечет и детей, и взрослых. Нашу красивую елку, которая стояла в прошлом году у «Поляриса», установим на площади у «Геолога». Там же сделаем большой ледовый городок с горками, лабиринтом и фигурами. Тематика будет посвящена 90-летию нашего округа. У «Поляриса» также установим большую елку, а вдоль улиц Чубынина и Матросова - световые конструкции, - сообщил глава города.

Первые преображения горожане увидят уже к середине ноября, а в начале декабря завершится обустройство площадей.

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