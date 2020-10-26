В Ноябрьске появился микрорайон имени Айжан Тагамбековой

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске появился микрорайон Айжан Тагамбековой. Он назван именем фельдшера, скончавшейся от коронавируса.

-В Ноябрьске появился микрорайон Айжан Тагамбековой. Именем фельдшера ноябрьской станции скорой помощи, которая стала жертвой новой коронавирусной инфекции, спасая жизни земляков, назван микрорайон «Е». Здесь находится больничный городок. То, что делают сегодня наши врачи, медсестры, санитарки - это большой, ежедневный подвиг. Низкий им поклон и огромное спасибо! - написал глава города Алексей Романов в своем телеграмм-канале.

Айжан Рахмановна ушла из жизни 28 июня. Коллеги отмечают, что ее судьба была связана со служением людям, с искренней любовью к выбранному делу. Ноябряне навсегда запомнят Айжан, как профессионала своего дела, отзывчивого, светлого душой человека, который всегда протягивал руку помощи, помогая не только словом, но и делом.

Напомним, что в октябре пандемия унесла жизнь еще одного медика. Речь идет о сотруднице СПИД-центра Лидии Виздоаге, у которой был обнаружен коронавирус. Она работала в учреждении медсестрой с 1999 года - с самого начала формирования службы ВИЧ/СПИДа.