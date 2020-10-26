В Ноябрьск-парке появится видеосистема с возможностью голосового оповещения

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьск-парке собираются модернизировать систему видеонаблюдения, установив дополнительные 17 камер.

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города, в дополнение к камерам система обзаведется аналитическими модулями с возможностью голосового оповещения. Через громкоговорители оператор сможет предупредить горожан о любых ситуациях. В первую очередь это направлено на обеспечение безопасности жителей и предотвращение случаев вандализма в парке.

Однако есть и другие, не менее полезные и нужные возможности. Так, при дополнительном программном обеспечении, система сможет помочь службам профилактики анализировать соблюдение требований санитарных врачей в период эпидемии.

Сейчас в системе видеонаблюдения парка 36 камер. Их изображение поступает напрямую в единую диспетчерскую Ноябрьска.

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