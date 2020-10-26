Ноябрьским школьникам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения

Фото: УМВД России по ЯНАО

Ноябрьские автоинспекторы провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!». Мероприятие прошло в микрорайоне Вынгапуровский.

Ранним утром при входе в школу ребят встречали участники «Родительского патруля» и сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские провели профилактические беседы о важности соблюдения правил дорожного движения, а также разобрали ошибки пешеходов, которые могут привести к совершению ДТП. Кроме того, они рассказали детям о том, для чего нужно прикреплять световозвращающие элементы на верхнюю одежду и рюкзаки.

Не обошли вниманием и родителей. Им напомнили правила перевозки детей в автомобилях и призвали быть примером для своих малышей, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Все ребята пообещали сотрудникам полиции и представителям «Родительского патруля» не переходить дорогу в неположенных местах, а также снимать наушники, капюшон и всегда смотреть по сторонам для того, чтобы убедиться в своей безопасности.

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