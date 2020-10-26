Погода на Ямале на 26 октября: переменная облачность и снег

Погода на Ямале на 26 октября Фото: pixabay.com

В понедельник, 26 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -7, ночью -9. Ветер 8-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром и вечером пройдет снег. Днем -6, ночью -10. Ветер 4-8 м/с.

Надым: переменная облачность, в первой половине дня пройдет снег. Днем -9, ночью -16. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем -12, ночью -19. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -9, ночью -14. Ветер 4-7 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -9, ночью -15. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 8-12 м/с.

Муравленко: переменная облачность, в первой половине дня пройдет снег. Днем -6, ночью -12. Ветер 5-9 м/с