Ямальские полицейские примут граждан только в масках. Фото - pixabay.com.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу информирует о временных мерах в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Так, приём граждан, обращающихся с целью получения государственных услуг, осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты.

– В целях сокращения времени ожидания в очередях и минимизации массового скопления граждан в помещениях, заявители могут воспользоваться онлайн-регистрацией, предоставлением услуг через единый портал государственных и муниципальных услуг и электронной очередью, – отметили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.