Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 октября 2020 года увеличилось на 179 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 179 и составило 19 467 человек.

По информации Оперативного штаба ЯНАО по профилактике коронавируса, за минувшие сутки 21 человек выздоровел (за весь период – 14 092), 1185 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, 13 пациентов – на ИВЛ. 6 666 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 776 835). За сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 4 062). 167 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 15 289): Новый Уренгой – 14 (за весь период – 4391), Салехард – 25 (за весь период – 1991), Ноябрьск – 22 (за весь период – 1924), Пуровский район – 14 (за весь период – 1520), Муравленко – 20 (за весь период – 1394), Надымский район – 24 (за весь период – 1292), Губкинский – 8 (за весь период – 1260), Лабытнанги – 24 (за весь период – 837), Тазовский район – 10 (за весь период – 377), Ямальский район – 2 (за весь период – 71), Красноселькупский район – 2 (за весь период – 69), Шурышкарский район – 2 (за весь период – 46). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 16 710 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 704 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 513 877 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровело 1 138 522 человека.