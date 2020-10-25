В Надыме сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние автобусов. Фото - УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

На территории Надымского района сотрудники ГИБДД и автодорожного надзора регулярно проводят совместные профилактические мероприятия. В целях повышения качества организации и осуществления пассажирских перевозок полицейские напоминали водителям общественного транспорта об ответственности, которую они несут за жизнь и здоровье пассажиров.

– На постоянной основе сотрудниками контролируется техническое состояние, соблюдение водителями Правил дорожного движения, условий лицензирования, проверяется работа по обеспечению профессиональной подготовки водительского состава, организация учета ДТП с принадлежащим им транспортом и учета нарушений, допущенных водителями, а также организация предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового технического осмотра автобусов, – сообщили в УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ведомстве также отметили, что мероприятие показало, что общественный транспорт в Надымском районе соответствует установленным нормам.