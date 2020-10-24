Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 октября 2020 года увеличилось на 178 человека

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 178 и составило 19 288 человек.

По последним данным оперативного штаба Ямала, в округе выявили 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 19 288). 65 человек выздоровели (за весь период – 14 071).

Находятся на госпитализации с диагнозом COVID-19 и внебольничными пневмониями 1 133 пациента, из них 28 – в тяжелом состоянии, трое – в крайне тяжелом, а 12 пациентов – на ИВЛ.

В лабораториях региона за сутки провели 7 383 теста (за весь период – 770 169). За сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 4 050).

158 новых случаев COVID-19 зафиксировали в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 15 122).

За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровел 1 130 818 человек.