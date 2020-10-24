В Губкинском сгорела многоэтажка

В квартире полностью выгорела кухня. Причины устанавливают эксперты. Фото: МЧС Ямала

На пульт пожарной охраны города Губкинский сегодня, 24 октября в 08:12, поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме в девятом микрорайоне. На место ЧП пожарные прибыли через четыре минуты.

Спасатели увидели, что пламя льется из окон квартиры на третьем этаже, подъезд сильно задымлен. Позже выяснилось, что выгорела кухня - повреждено огнем 14 кв м квартиры. Огнеборцы эвакуировали по лестничным площадкам 21 человека, в том числе девять детей. Остальные жильцы самостоятельно вышли из дома до приезда огнеборцев, поясняет пресс-служба ведомства.

- В 08:22 произведена локализация. В 08:54 было объявлено о полной ликвидации пожара. Никто не пострадал. В тушении было задействовано 16 человек личного состава и пять единиц спецтехники МЧС России, - сообщает МЧС Ямала. - Причину, виновного и материальный ущерб установит дальнейшее расследование. На месте работают дознаватели.