Погода на 24 октября на Ямале: ветер стих

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В субботу, 24 октября, по сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС в округе температура ночью понизится до -12… -17 градусов, днем до -5… -10 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет небольшой снег, ветер юго-западный 5-10 м/с.

Салехард: -10 градусов, облачно, штиль.

Лабытнанги: -10 градусов, облачно, штиль.

Новый Уренгой: -9 градусов, облачно, ветер умеренный, юго-западный 6 м/с.

Губкинский: -8 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.

Тарко-Сале: -8 градусов, облачно, ветер тихий, юго-западный 0,3 м/с.

Ноябрьск: -8 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2-3 м/с.

Муравленко: -8 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2-3 м/с.

Надым: -7 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.