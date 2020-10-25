Погода на Ямале на 25 октября: небольшой снег

На Ямале небольшой снег. Фото - pixabay.com.

В воскресенье, 25 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -8, ночью -15. Ветер 4-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, небольшой снег. Днем -6, ночью -7. Ветер 4-5 м/с.

Надым: малооблачно. Днем -9, ночью -15. Ветер 2-4 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и небольшой снег. Днем -8, ночью -12. Ветер 3-5 м/с.

Губкинский: пасмурно и небольшой снег. Днем -6, ночью -9. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -7, ночью -10. Ветер 2-4 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и небольшой снег. Днем -7, ночью -12. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -5, ночью -8. Ветер 3-5 м/с.