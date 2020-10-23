«Народов много - страна одна!»: салехардцев приглашают к участию в конкурсе

Фото: www.salekhard.org

Жители Салехарда могут подать заявку на городской фестиваль-конкурс «Народов много - страна одна!». Он пройдет в онлайн-режиме в Центре культура и спорта «Геолог» 4 ноября.

К участию приглашаются самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители культурно-досуговых и образовательных учреждений. Также заявить о себе смогут не профессиональные авторы, общественные организации, национальные диаспоры и учреждения дополнительного образования.

Возрастная категория: 7- 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18 лет и старше.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Вокал» и «Хореография».

Для участия необходимо предоставить заявку в оргкомитет по адресу: улица Матросова, 31 или на электронный адрес: mbuk-geolog@yandex.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (34922) 3-16-34, +7 (34922) 99-334 (доб.152).