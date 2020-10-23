В Яр-Сале появятся новые спортивные и детские площадки

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Яр-Сале Андрей Кугаевский и руководство администрации района сверили планы по дальнейшему благоустройству и строительству.

В первую очередь речь зашла об уборке улиц и дорог от снега - на некоторых участках необходима более тщательная расчистка. Также есть ряд замечаний по детским игровым площадкам, которые будут устраняться.

Особое внимание было уделено будущему благоустройству новых объектов строительства. К примеру, в Яр-Сале сейчас возводятся три новых многоэтажных дома, по мнению Андрея Кугаевского, сдавать их необходимо в комплексе со всеми удобствами. То есть во дворах должны быть собственные парковки и детские площадки, хорошее освещение, удобные выходы и проезды на главные улицы.

-По поручению главы мы увяжем благоустройство новых дворовых территорий (двух между улицами Худи Сэроко и Фёдорова, и одного в микрорайоне Северный) с проектом «Комфортная среда». Создадим дизайн-проекты и выложим на общественное голосование в 2021 году. Считаю, что это позволит совместно с жителями создать комфортные досугово-спортивные территории, приукрасить наш поселок», - отметил заместитель главы Александр Карпов.

Также в планах построить спортивную площадку для занятий тяжелой атлетикой на свежем воздухе - там можно будет не только подтянуться и пожать штангу, но и, по примеру стронгменов, переворачивать большие колеса.