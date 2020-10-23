Жители Пуровского района примут участие в «Культурном марафоне»

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Пуровчане присоединятся к всероссийской акции «Культурный марафон», которая начнется 26 октября.

Для этого районная библиотека организует онлайн-площадку в социальной сети «ВКонтакте», на которой представят мероприятия по четырем направлениям: орнамент, декор, музыка и танец (с главным акцентом на культуры народов России).

В открытом и неограниченном доступе для жителей будут организованы лекции, мастер-классы, видео-выставки, онлайн-экскурсии, сказки-считалочки и многое другое. Присоединиться к просмотру могу все желающие.

Кроме того, пуровчане смогут не только интересно провести время, но и подготовиться к онлайн-тестированию, которое пройдет с 1 ноября по 1 декабря на специальном лендинге.

Культурный марафон - это не просто тест с вопросами и ответами. Это небольшие истории и загадки о культурных обычаях народов, которые живут в нашей стране. Уже сегодня все желающие могут зарегистрироваться для участия в акции, а по итогам - получить диплом участника и даже выиграть призы от Яндекс.