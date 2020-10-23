Паромная переправа Салехард - Лабытнанги может закрыться 26 октября

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В связи с похолоданием и появлением льда паромная переправа Салехард - Лабытнанги может завершить свою работу уже в предстоящий понедельник.

-Мы ожидаем закрытие переправы ориентировочно 26 октября и просим предпринимателей и жителей округа ориентироваться на эту дату, чтобы успеть сделать все свои дела, забрать все заказы, грузы и перевезти их на нужный берег. Сейчас на линии 6 паромов, движение осуществляется по расписанию, - сообщил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

После завершения работы паромов и до окончания ледостава перевозить пассажиров будут вертолеты, а после установления необходимой толщины льда - два судна на воздушной подушке.

Напомним, что эта дата ориентировочная. Паромы будут работать, пока это позволяет погода.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (3499) 25-17-03; +7 (9124) 20-40-46

С расписанием можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.