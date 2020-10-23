В Тарко-Салинской больнице вновь заработал рентгенологический кабинет

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Салинской центральной районной больнице вновь заработал рентгенологический кабинет. Напоминаем, что он был закрыт в середине августа для проведения капитального ремонта.

За это время рабочие облагородили стены и потолки, уложили на пол керамогранитную плитку, установили окна и двери, включая рентгенозащитные, привели в соответствие вентиляцию и освещение, сантехнику и электрику заменили на новую.

На сегодняшний день рентгенологическое отделение полностью соответствует нормам САНПиНа и готово к приему пациентов. Здесь установлено высокотехнологичное цифровое оборудование, которое позволяет с минимальной лучевой нагрузкой на организм проводить широкий спектр диагностики, в том числе микродозовый маммограф, ортопантомограф и современный рентгенодиагностический комплекс.

Однако в настоящее время, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, исследования в рамках профилактических осмотров и диспансеризации временно приостановлены. Обследование проведут только экстренным больным и пациентам по медицинским показаниям.