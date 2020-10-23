В Новом Уренгое проидет конкурс детского и юношеского творчества

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое пройдет X Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена», нацеленный на выявление юных талантов.

Мероприятие, которое состоится с 26 октября по 4 ноября, уже традиционно является стартовой площадкой для одаренных детей округа.

Впервые за свою 10-летнюю историю конкурс пройдет в дистанционном формате. Победителей выберут в четырех номинациях: фортепианные ансамбли, ансамбли струнных смычковых инструментов, ансамбли народных инструментов (струнные народные, смешанные составы), вокальные ансамбли (академический вокал, народный вокал).

В связи с празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в репертуарных требованиях отдельных номинаций отражена тематика юбилейной даты.

В состав жюри вошли известные российские музыканты и ведущие педагоги округа.

Для участия необходимо прислать ссылки на видеозаписи выступлений не позднее 26 октября на сайт организатора конкурса.

Результаты станут известны 4 ноября в 11.00 на ютуб-канале МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова в прямом эфире. После объявления победителей запланирован видеоконцерт, составленный из лучших конкурсных выступлений.