Бывший начальник ГКУ «Ямалспас» Тазовского района нарушил закон о коррупции

Бывший начальник ГКУ «Ямалспас» нарушил закон о противодействии коррупции Фото: pixabay.com

Прокуратура Тазовского района проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что в 2018 году в районный поисково-спасательный отряд ГКУ «Ямалспас» на должность документоведа принята бывший дознаватель ОМВД России по Тазовскому району.

Вопреки требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции», уведомление об этом не было направлено по предыдущему месту службы женщины в 10-дневный срок.

В связи с этим в отношении работодателя было возбуждено административное дело ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Законом № 273-ФЗ).

Суд удовлетворил требования прокурора и назначил виновному должностному лицу штраф в размере 20 тысяч рублей.