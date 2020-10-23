В Губкинском завершился ремонт 30-ого проезда

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

В Губкинском завершилась реконструкция 30-ого проезда, расположенного в 6-ом микрорайоне.

Еще в прошлом году здесь было не пройти - дорогу затапливали огромные лужи и грязь. Теперь же здесь 370 метров качественного асфальта, тротуары и система водоотведения, которая будет уводить воду не только с дороги, но и с прилегающих дворов.

Инициатором реконструкции этого проезда стал депутат Заксобрания Виктор Казарин. В прошлом году при поддержке горожан он подал эту идею в проект «Уютный Ямал».

-Подход комплексный: здесь и пешеходная зона, и освещение, и водоотведение. Перед детсадом - парковка. По качеству работ здесь тоже был постоянный ежедневный контроль со стороны главы города, все изъяны определялись - все устранялось, - прокомментировал Виктор Казарин.

Кроме того, здесь достраивается новый детский сад, а вместо деревянной 3-й школы возведут капитальную.

Идея воплотилась в жизнь. Реализацией довольны и инициатор, и жители. Всего в этом году отремонтировали 3,9 километра внутриквартальных проездов.