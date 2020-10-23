В Пурпе прошел рейд по выявлению незаконных построек

Фото: администрация Пуровкого района, соцсеть "ВКонтакте"

В поселке Пурпе прошел очередной рейд по выявлению незаконных построек. В этот раз сотрудники местной администрации обнаружили девять бесхозных гаражей и вагончиков.

-На первом этапе проводится выявление собственников этих незаконных самовольных построек путем развешивания объявлений на постройках, также даем объявление на сайте администрации и в различных социальных сетях, - рассказал начальник отдела по юридическим вопросам и поддержке предпринимателей администрации Пурпе Олег Николаев.

Если хозяева не докажут законность своих построек, то их снесут. Как показывает опыт, на такие условия соглашаются далеко не все.

-В таком случае будут поданы иски в суд о сносе самовольных построек, и те затраты, которые понесет администрация поселка, будут взыскивать в судебном порядке с собственников этих самовольных построек, - пояснил Олег Николаев.

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