Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 октября 2020 года увеличилось на 174 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 174 человека, общее число инфицированных с начала периода составило - 19 110.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 150 жителей, 31 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 13 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались.

-Из пяти летальных случаев три зафиксированы в Новом Уренгое. С подтвержденным коронавирусом скончались 80-летняя женщина, 84-летний мужчина и 40-летний мужчина, страдающий серьезными хроническими заболеваниями. В Салехарде умерла женщина 1955 года рождения. В Надыме скончался 71-летний мужчина. К сожалению, интенсивная терапия и все усилия врачей не принесли результата, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что вчера, 22 октября, в Салехарде скончались три пожилых пациента с COVID-19. В среду, 21 октября, - еще двое людей с подтвержденным коронавирусом. Во вторник, 20 октября, - также двое мужчин преклонного возраста, в Ноябрьске - пожилой мужчина с серьёзными хроническими заболеваниями.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 030 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 159 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 32; Ноябрьске - 25 и Надыме - 19.

Далее идут: Лабытнанги - 18; Новы Уренгой и Муравленко - 10; Губкинский - 9.

Замыкают список: поселок Пангоды - 6; поселки Тазовский и Уренгой - 5; Тарко-Сале и село Новый Порт - 4; поселки Ханымей и Красноселькуп, села Газ-Сале и Мужи - 2; поселки Пурпе, Лонгъюган и село Гыда - 1.

Всего в районе был проведен 8 631 тест в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 54 человека, за весь период - 14 006.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 17 340 человек с COVID-19, с начала периода - 1 480 646. Выздоровевших - 11 263, за весь период - 1 119 251. Умерших - 283, с начала периода - 25 525.