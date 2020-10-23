Жителям Салехарда запретили выходить на лед до 30 ноября Фото: pixabay.com

Глава Салехарда Алексей Титовский подписал постановление, согласно которому с 26 октября по 30 ноября установлен официальный запрет выхода людей и выезда техники на лед.

Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан от 500 до 1 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для юридических - от пяти до семи тысяч рублей. Все суммы регулируются статьей 2.6. закона ЯНАО от 16 декабря 2004 года №81-ЗАО «Об административных правонарушениях».

Выезд на лед в запрещенный период на любых транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 3 до 6 тысяч рублей, на юридических лиц - от 6 до 10 тысяч рублей.

Нарушение запрета, связанного с перевозкой людей и грузов, также может обернуться административным штрафом. Для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 15 до 20 тысяч рублей.

Несмотря на всевозможные риски, люди пренебрегают своей жизнью. Осенью опасность выхода на первый хрупкий лед особенно велика. Становление льда на водоемах происходит неравномерно и, если в одном месте он может выдержать вес человека, то в другом - с легкостью проломится. Главное - это ответственное поведение взрослых и строгий контроль за детьми.