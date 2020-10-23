Ямальцев приглашают на онлайн-семинары по созданию собственных брендов Фото: pixabay.com

Торгово-промышленная палата ЯНАО откроет серию бесплатных онлайн-семинаров, посвященных регистрации и защите объектов интеллектуальной собственности. Благодаря участию можно будет создать свой бренд, «упаковать» презентацию компании и заявить о себе, выделившись в сфере высокой рыночной конкуренции.

Приглашенный лектор Марина Груздева - Международный ТОП-эксперт по брендингу, совладелица и управляющий партнер стратегической брендинговой компании BREAD&BRAND, основатель и главный спикер первой в России онлайн школы по разработке брендов и их продвижению MY BRAND SCHOOL, спикер международных и российских маретинговых форумов и Технопарка Сколково, расскажет о разработке ключевой идеи бренда, его маркетингового и креативного позиционирования.

Что касается регистрации и защиты прав на результаты интеллектуальной собственности, ответы дадут вице-президент окружной торгово-промышленной палаты, руководитель проекта ЦПТИ Владимир Иващенко и юрист ЦПТИ Виталий Леготин.

Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (34922) 9-90-01 (добавочный 163) или по электронной почте: jur03@tpp89.org.