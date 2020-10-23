В Лабытнанги чествовали лучших водителей автобусов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

В преддверии профессионального праздника - Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, в Лабытнанги чествовали лучших водителей.

-Искренне благодарю за преданность Северу, предприятию и профессии Владимира Симакова. Это один из лучших работников пассажирского автотранспортного предприятия «Север», которому я вручила Почетную грамоту Главы города Лабытнанги. Профессионал, непревзойденный мастер управления автобусом. Главный его приоритет в работе - обеспечить безопасное управление автобусом, чтобы пассажирам было комфортно в пути, - сообщила Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Однако в пассажирском автотранспортном предприятии работает немало ответственных людей. За добросовестный труд объявлена Благодарность Главы города Лабытнанги Владимиру Воробьеву, Наилю Гаптрахимову и Геннадию Золотову.

Не обошли стороной и лучших работников ООО «Авто-Миг плюс», а также Центра материально-технического обеспечения. Почетную грамоту губернатора Ямала получил один из самых опытных водителей Центра Владимир Данилов.

-Спасибо всем водителям действующих в городе предприятий и организаций за мастерство вождения при любых сложных погодных условиях и дисциплину на дорогах, от которых зависят жизни людей. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, счастья и доброго пути, - написала глава города.