В Надыме продолжаются поиски молодого парня, который пропал в конце сентября

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надыме возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Калугина Дмитрия Сергеевича 1998 года рождения.

Молодой человек пропал 29 сентября, а 1 октября его родственники обратились с заявлением в полицию, рассказав, что последний раз его видели на территория лесотундровой местности, в районе станции «ДКС» города Надыма.

В связи с этим следственные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить что-либо известное о местонахождении Калугина Дмитрия Сергеевича.

Его приметы: рост 184 сантиметра, вес около 75 килограмм, худощавого телосложения, волосы светлые, прямые и короткие, лицо овальное, лоб прямой, брови дугообразные, глаза голубые, нос прямой средний, губы тонкие, сутулится.

Был одет: куртка черного цвета до пояса, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета, футболка черного цвета. При себе имел банковскую карта ПАО «Сбербанк» и сотовый телефон марки «APhone 6S».

Просим сообщить известную вам информацию, связанную с пропавшим мужчиной, по телефонам следственного отдела: 8(34995)2-19-94, 8(34995)2-43-34.