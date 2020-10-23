В Тарко-Сале осветили две улицы и микрорайон

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Сале завершился ремонт на улицах Русской, Энтузиастов и в микрорайоне Комсомольском. За прошедшие две недели рабочие построили 650 метров новых линий освещения и смонтировали 23 граненые силовые опоры.

Кроме того, с начала года в городе заменили 202 светодиодных светильника на улицах Губкина, Тарасова, Таежной, Мезенцева и 50 лет Ямала.

-Мероприятия по строительству, реновации и реконструкции уличного освещения по Пуровскому району будет продолжено в следующем году. Принципиален в данном деле запрос общества, так как планы на будущий год формируются с обязательным учетом мнения жителей населенных пунктов», - подчеркнул директор районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адриан Лешенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале «зебры» оборудуют системой сигнального освещения. Информационное табло «Пешеход» будет активизироваться автоматически (подробнее)