Главврач Новоуренгойской больницы рассказал о ситуации с COVID-19 в городе

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Главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Кирилл Трапезников провел пресс-конференцию для представителей СМИ и дал ответы на актуальные вопросы.

Основная задача на сегодня - борьба с COVID-19. В связи с этим оказание плановой помощи, в том числе операций, приостановлено, однако экстренная помощь оказывается в полном объеме. Ограничения не касаются онкологического и ревматологического профилей, лечения заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем, также оказывается медпомощь всем, кто проходит лечение гемодиализом.

Из 327 коек, находящихся в стационаре, занято 260. Также решен вопрос с дополнительным транспортом для выездов врачей на дом и доставки наборов лекарств - администрация города выделила восемь машин.

Круглосуточно работают два аппарата компьютерной томографии. Решение о необходимости направления на КТ принимает лечащий врач.

Потоки обращений в колл-центр разведены по темам. Штат операторов увеличен до 26 человек.

-Нехватка узких специалистов - проблема давняя и известная. Причина тоже понятна: штаты формируются согласно официальной статистике проживающих в городе, на деле жителей намного больше. После того, как улучшится ситуация с коронавирусом, кадровые вопросы будут решаться. Начну реагировать на жалобы и предложения жителей. Главное для меня в коллегах - профессионализм, выполнение инструкций и соблюдение этических норм при работе с пациентами, - сказал Кирилл Трапезников.

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