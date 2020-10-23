В пожарных частях Ямала продолжается ежедневная дезинфекция помещений

Фото: МЧС России по ЯНАО

Чтобы предотвратить распространение COVID-19, сотрудники ямальской пожарной охраны соблюдают рекомендации минздрава. Так, во всех частях округа проводится ежедневная санитарная обработка дверных ручек, перил лестничных пролетов и мест общего пользования, в том числе телефонных аппаратов, рабочих поверхностей офисной мебели, компьютерных периферийных устройств, очистка фильтров кондиционеров и вентиляторов.

Также сотрудники МЧС продолжают работать в прежнем режиме. Ежедневно происходит осмотр личного состава - измеряется температуры при входе в административные здания, а также в течение рабочего дня.

Кроме того, личный состав, работающий на объектах с массовым пребыванием людей, обеспечивается средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Напоминаем, что в целях недопущения распространения COVID-19 жители Ямала должны соблюдать правила личной гигиены: носить маски и перчатки в общественных местах, обязательно мыть и обеззараживать руки антисептиком, а также соблюдать социальную дистанцию не меньше полутора метров.