Прокуратура Салехарда пресекла продажу табачных изделий вблизи спорткомплекса Фото: pixabay.com

Прокуратура Салехарда провела проверку по обращению местной жительницы, касательно соблюдения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий употребления табака.

Оказалось, что продовольственный магазин, расположенный на расстоянии 38 метров от образовательного учреждения «Спорткомплекс «Студенческий», продает табачные изделия.

В соответствии с действующим законодательством реализация данного товара возможна только на расстоянии не менее, чем сто метров.

В связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося собственником магазина, возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).

В настоящее время владелец больше не торгует табачной продукцией.

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