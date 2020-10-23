Погода на Ямале на 23 октября: везде снег

Погода на Ямале на 23 октября Фото: pixabay.com

В пятницу, 23 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег ранним утром. Днем -8, ночью -13. Ветер 4-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, до обеда выпадет снег. Днем -6, ночью -10. Ветер 3-6 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -10. Ветер 3-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -15. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -14. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -14. Ветер 2-3 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, до обеда пройдет снег. Днем -6, ночью -10. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром и вечером пройдет снег. Днем -7, ночью -10. Ветер 2-5 м/с.