На Ямале продолжат выдавать бесплатные наборы лекарств для больных ОРВИ

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Правительство Ямала приняло решение продлить действие социальной поддержки в период пандемии для больных с симптомами ОРВИ. В ближайшие дни бесплатными наборами лекарств будут обеспечены все населенные пункты региона, сообщили в правительстве округа.

Также власти учли пожелания жителей и высокий спрос на фармакологические препараты, которые входят в бесплатный набор лекарств, утвержденный губернатором Дмитрием Артюховым в июне этого года.

-За четыре месяца в ЯНАО выдано 62 185 наборов лекарств тем, у кого медики диагностировали симптомы ОРВИ или гриппа - сообщили в ведомстве.

Как сообщил Муксун, в правительстве отметили, что региональный депздрав контролирует обеспечение больных бесплатными медикаментами. На сегодняшний день, все необходимые контракты с поставщиками заключены, в ближайшее время лекарства будут доставлены на полуостров. Те пациенты, которым во время не выдали набор лекарств, получат его со второй очередью поставок.

В департаменте здравоохранения ЯНАО пояснили, что из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и продления режима ограничений на месяц, чиновникам пришлось экстренно запрашивать дополнительные средства на закупку лекарств и заключать новые контракты, на что ушло какое-то время.

Напомним, что первые бесплатные наборы медикаментов при ОРВИ и гриппе жители Ямала начали получать в июне этого года. Такая мера поддержки со стороны регионального правительства должна была помочь своевременно начать лечение и снизить риск распространения инфекций.

В бесплатные наборы вошли: «Компливит», «Лизобакт», «Гриппферон», «Ингалипт», «Амбробене», «Нурофен», «Смекта», «Арбидол», «Отривин» и «AQUA MARIS». Но комплектуются они вручную, исходя из показаний, возраста больного и наличия того или иного препарата на аптечном складе - поэтому препараты могут быть другими.

Тем не менее ямальчане жаловались, что многим такие наборы не достаются совсем.