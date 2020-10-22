Жители Салехарда выбрали самый удобный способ управления многоквартирным домом Фото: pixabay.com

В Салехарде специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства провели опрос среди жителей города на предпочитаемый способ управления анализ способов управления многоквартирным домом.

В итоге самый востребованный способ управления - с помощью управляющей компании. Им воспользовались жильцы 496 многоквартирных домов - это почти 50% от всего городского многоэтажного жилищного фонда. Согласно этому способу между компанией и жильцами заключается договор на оказание жилищно-коммунальных услуг. Обслуживающая компания должна строго следовать всем его пунктам, а жильцы - своевременно оплачивать оказываемые услуги.

Второй по популярности способ - непосредственное управление. Его выбрали жильцы 487 многоквартирных домов. Его существенным преимуществом является то, что собственники самостоятельно заключают договоры с обслуживающими организациями на те виды работ и услуг, которые им необходимы, или могут собственными силами поддерживать техническое состояние дома. К минусам можно отнести невозможность участвовать в программе капитального ремонта за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Отметим, что выбор данного варианта возможен, если количество квартир в доме не более 30.

Третий по предпочтениям жильцов способ управления - организация ТСЖ. Его выбрали жители 20 домов. К достоинствам можно отнести то, что собственники могут как сами, так и с помощью подрядных организаций содержать общее домовое имущество, а также контролировать работу управляющей компании, если договор заключается с ней. Стать членом ТСЖ или кооператива может любой собственник жилья в доме.

-Реализовать своё право по выбору способа управления жильцы могут на общем собрании собственников. Решение можно изменить в любое время. Однако число выбравших один вариант должно быть более 50%. Консультацию по проведению собрания можно получить в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города по телефону 4-15-42», - комментирует Александр Моисеенко, начальник отдела коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.