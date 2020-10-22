На автозимниках Ямала будет работать специальная техника с подогревом

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Парк спасательной техники «Ямалспас» впервые пополнился универсальной машиной подогрева УМП-400, работающей на базе автомобиля «Камаз», а также прицепами с устройством подачи большого количества тепла. Оборудование предназначено для отогрева автомобилей.

В единую дежурно-диспетчерскую службу округа и в региональный «Ямалспас» часто поступают сообщения о поломке на зимней автодороге или неисправности трансмиссии, вызванные низкими температурами. Дальнейшее движение становится невозможным без отогрева двигателя.

Просьба о приобретении такого оборудования прозвучала во время прямой линии с руководителем региона в декабре прошлого года и вот, в преддверии наступления холодов, пожелание исполнено.

Грузовой автомобиль будет базироваться в салехардском поисково-спасательном отряде «Ямалспас», а автономно работающие прицепы - в Тарко-Сале, Ноябрьске, Надыме и в Тазовском районе. Продолжительность непрерывной работы техники составляет 6 часов.

-Безусловно данная техника будет востребована, скоро на Ямале откроются автозимники и проезд на Надым, в связи с чем поток автомобилей значительно увеличится, - сообщил руководитель «Ямалспас» Сергей Кудрявцев.