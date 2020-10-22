Надымчанин убил друга в пьяной драке

Житель Надыма убил друга в пьяной драке Фото: pixabay.com

Надымский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 октября в одной из квартир было обнаружено тело мужчины со следами криминальной смерти.

Также было установлено, что накануне вечером погибшего навестил его бывший одноклассник. В ходе застолья между мужчинами завязалась ссора. Гость, на счету которого уже имелась судимость, жестоко избил хозяина квартиры, отчего тот скончался на месте происшествия. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Сейчас злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проведен тщательный осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначен комплекс криминалистических экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.