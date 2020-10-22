Что смотрят северяне в период панедемии

Ограничения в период самоизоляции вызвали повышенный интерес к онлайн-кинотеатрам. Трендом стало возвращение к просмотру культовых сериалов прошлых лет – «Игре Престолов» и «Друзьям». В среднем с начала 2020 года выбор в их пользу сделал каждый второй пользователь сервиса МегаФон ТВ. В целом на одного зрителя мобильного телевидения на Ямале приходится уже 12 просмотренных многосерийных лент.

В список самых востребованных сериалов наряду с признанными шедеврами - «Игрой Престолов» и «Друзьями» также вошли «Содержанки», «Фитнес», «Гранд». Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив статистику просмотров в собственном цифровом продукте МегаФон ТВ.

Интересно, что при выборе многосерийных лент жители Ямала и соседней Югры в основном отдают предпочтение жанру комедии – 36%, а вот в фильмах лидирует жанр фантастика, боевик, драма. Особый интерес у северян вызвали фильмы «Джокер», «Заражение», «Союз спасения», «Плохие парни». Отметим, что более 94% абонентов МегаФон ТВ в округе отдают предпочтение именно зарубежному кино.

«Кинематограф является неотъемлемой частью жизни и самым популярным видом отдыха современного человека. Жители северных городов активные пользователи мобильного телевидения. Пандемия усилила интерес к нашему онлайн-кинотеатру и в 2020 году абонентов МегаФон ТВ стало еще больше – число клиентов выросло на 23%», - отмечает директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

На МегаФон ТВ доступно свыше 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.