Салехардская школьница участвует в конкурсе «Доброволец России - 2020»

Фото: www.salekhard.org

Салехардская школьница Юлия Попова примет участие в федеральном конкурсе «Доброволец России - 2020». Она представит проект, участниками которого стали пациенты онкологического отделения окружной больницы. Благодаря девушке у них есть возможность реабилитировать двигательную активность рук и улучшить психоэмоциональное состояние.

Такая идея возникла у Юлии в марте 2018 года, когда она, находясь в составе школьной вокальной студии «Мелодика», пришла в больницу с небольшим концертом.

Психолог онкологического отделения рассказала ребятам, что пациентам требуется помощь волонтеров. По ее мнению, за счет мастер-классов по вязанию, валянию шерсти и рисованию, пациенты, которые перенесли химиотерапию, могут восстановить мелкую моторику рук.

В октябре 2019 года состоялся первый мастер-класс, затем мероприятия проходили еженедельно. Последнее из них состоялось в канун Рождества в 2020 году. Всего за время существования проекта удалось помочь 90 жителям Салехарда.

-Несказанно рада, до слез, что смогу продвигать свой проект и помогать людям! Пациенты каждый раз, приходя на мастер-классы, делают маленький шаг на пути к выздоровлению. Для меня их стойкость является примером, поэтому я так горжусь каждым участником моих мастер-классов и каждой работой, выполненной ими! - рассказала Юлия Попова.

На реализацию инициативы волонтеры могут выиграть до 2 миллионов рублей, из которых 500 тысяч можно будет вложить в получение образования на территории России.

Финал состоится 5 декабря в Национальный день добровольца. Сейчас проходит народное голосование на портале конкурса, которое позволит получить дополнительные баллы к итоговой оценке. Отдать свой голос можно до 13 ноября. Результаты поддержки составят 30% от общей оценки проекта, а остальные 70% будут зависеть от выбора жюри.

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