Фото: Губернатор Ямала вручит премии лучшим педагогам и ученикам детских школ искусств

Губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов подписал распоряжение, согласно которому юные дарования и лучшие педагоги школ искусств будут награждены премией за высокие творческие и профессиональные достижения. Размер гранта для талантливых учеников составляет 100 тысяч рублей, для преподавателей – 40 тысяч рублей.

Молодые претенденты, получившие денежную награду, – победители, призеры конкурсов и фестивалей разного масштаба в сфере культуры. Педагоги, удостоенные премии, добились высоких результатов в работе и сделали значительный вклад в развитие системы образования в своем направлении.

В 2020 году лауреатами премии стали Ярослав Уваров из Нового Уренгоя, Дарья Герчогло и УстимКривулько из Ноябрьска, Софья Воловиченко из п. Пурпе и Мария Жоган из п. Уренгой Пуровского района.

Софья Воловиченко является лауреатом международного фестиваля-конкурса «Золотой лотос» (Пекин, КНР). Ярослав Уваров – лауреат окружного конкурса детского и юношеского творчества «Новые имена», международного конкурса пианистов CittàdiSpoleto (Италия) и обладатель гран-при всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Я – могу!». А Устим Кривулько – многократный лауреат окружного конкурса исполнителей на баяне и аккордеоне «Кубок Ямала».

Губернатор Ямала вручит премии лучшим педагогам и ученикам детских школ искусств

За высокие профессиональные достижения были отмечены:

- Татьяна Кобзаренко, преподаватель ДШИ им. П.И. Чайковского;

- Ирина Самарина, преподаватель ДМШ № 2 им. В.А. Коха из Ноябрьска;

- Светлана Свириденко, преподаватель Губкинской детской школы искусств имени Г.В. Свиридова;

- Евгения Кутина, преподаватель ДШИ им. И.О. Дунаевского из Тарко-Сале;

- Александр Мамчур, преподаватель Детской музыкальной школы из Муравленко;

- Гузель Сибагатуллина, преподаватель ДШИ № 2;

- Алина Изергина, заместитель директора ДШИ им. С.В. Рахманинова из Нового Уренгоя.

В номинации «За выдающийся вклад в сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства» награждена Татьяна Янушевичене, преподаватель ДШИ п. Харп из Приуральского района.

Обе премии вручаются в ЯНАО с 2012 года. Они являются частью региональной системы выявления и поддержки талантов у юных северян.

Справка

Во время ежегодного доклада о положении дел в регионе губернатор Дмитрий Артюхов поручил увеличить поддержку детских школ искусств и запустить программу обновления художественных и музыкальных школ.

В этом году 12 детских школ искусств в Муравленко, Новом Уренгое, Салехарде, Ноябрьске, в Надымском и Пуровском районах снабдили новыми инструментами и оборудованием. Средства на приобретение выделены из регионального бюджета в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

В настоящее время в ЯНАО работают 29 учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Всего в них обучаются 13 050 детей.