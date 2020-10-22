Кочевники Самбурга получили жизненно важные товары

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Накануне в Самбуржскую тундру и сам Самбург, где проживают рыбаки и оленеводы совхоза «Пуровский», доставили жизненно важные товары.

Оснований для вылета в период межсезонья было несколько, одно из них - доставка в отдаленное село мини-электростанций, бензопил, печей, брезента для изготовления покрытий для чума, сукна и юфти.

Все это было приобретено для ведущих традиционный образ жизни пуровчан в рамках государственной программы «Реализация региональной политики на 2014-2024 годы».

Благодаря коллективу районного управления по делам КМНС, загрузка и выгрузка воздушного судна прошла оперативно, также на месте была организована выдача имущества всем получателям.

Напоминаем, чтобы получить поддержку от государства, тундровикам необходимо подать заявление и определенный пакет документов в районное управление по делам КМНС. Далее оно проведет торги, закупит товарно-материальные ценности и распределит их среди населения.

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