За первое полугодие на Ямале родилось более 3 400 мылышей Фото: pixabay.com

Ямал остается одним из лидер по рождаемости среди субъектов РФ. Так, за первое полугодие в регионе появилось более 3 400 малышей, что на 2,9 % больше, чем в за аналогичный период прошлого года. Почти 70 процентов из них - вторые и последующие дети. Такой тенденцией в стране могут похвастаться всего лишь десять субъектов.

Коэффициент рождаемости на тысячу человек, проживающих в регионе, составил 12,7. Данный показатель занимает первое место среди субъектов Уральского федерального округа и седьмое - среди всех российских регионов.

Для достижения таких результатов в округе реализуется ряд мер финансовой поддержки семей с детьми, также на муниципальном уровне проводятся различные семейные мероприятия.

Ознакомиться этими и другими мерами социальной поддержки можно на сайте окружного департамента социальной защиты населения в разделе «Информационный киоск» или по телефону «горячей линии» 8-800-2000-115.